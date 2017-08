Heatheri ema Susan Bro andis Huffington Postile intervjuu. Ta kirjeldas oma tütart kui heasüdamlikku ja abivalmis inimest, kes vahel lubas sõpradel enda juures elada, kui neil rasked ajad olid. „Tal oli alati väga tugev õiglustunne. Alati, isegi lapseeas, oli ta väga kindel selles, mida pidas õigeks,“ räägib ema. „Mul on kohe selline tunne, et tema saatus oligi, olla muutuste algatajaks. Ma olen tema üle uhke. See, mida tema tegi, oli rahumeelne, tema ei läinud sinna kaklema.“

Pisarais ema lisab: „Ükski ema ei taha oma last kaotada, aga olen siiski tema üle uhke. Olen uhke selle üle, mida ta tegi.“ Kui ajakirjanik küsib naiselt, mida arvab ta noorukist, kes tema tütre tappis, on ema kaastundlik. „Ma arvan, et ta on alles nii noor. Mul on kahju, et ta uskus, et vihkamine lahendab probleemid. Vihkamine toodab vihkamist ainult juurde. Heather ei uskunud vihkamisse. Ta tahtis seda peatada. Tahtis peatada ebaõiglust.“ Ta jätkab: „Ma ei taha, et tema surm veelgi enam vihkamist põhjustaks. Tahan, et tema surm annaks jõudu õiglusele ja võrdsusele ja aususele ja kaastundele. Mul on nii kahju, et [Fields] valis tee, mis nüüd rikkus tema enda elu ära ja röövis meilt kellegi, keda väga armastame.“