Parfümeeriabutiik Crème de la Crème tähistas oma kolmandat sünnipäeva multimeedia kunstnik Helmi Arraku näituse „Black Ink“ avamisega, mis jääb nende Viru Keskuse butiigis avatuks kuni 30. augustini. Näitus mängib ambivalentsuse ja salapära teemadega, kutsudes austama meie ümber olevat kunsti ja selle loomeprotsessi.

„Crème de la Crème butiiki lõin eskiisliku maaliseeria kümnest muusast ning abstraktse ja katkematu videoteose neljale ekraanile. Oma töödel kujutan mind paeluvaid loomingulisi persoone, muusikuid, näitlejaid, androgüüne jne, kes on valgele paberile kantud musta tušiga. Olen valinud materjali ja meetodi, mis on ambivalentne, kujutised on voolavad ja piirjooned sulavad – muusa võtab paberil uue kuju ja ilme. Videoteosel liikuvad abstraktsed värvilaigud sümboliseerivad ja rõhutavad maali ning sellel kujutatava pidevat muutlikkust. Tööde ja parfümeeria vaheliseks seoseks on ambivalentsus ja salapära. Värvi ei anna tihti kontrollida, see voolab paberilt maha ja täidab ruumi, täpselt nagu parfüümgi,“ rääkis Helmi Arrak

Helmi Arraku näituse avamine Creme de la Creme butiigis (Pille-Riin Vihtre)

„Helmi tööde vormid on sensuaalsed, voolavad ning kaasahaaravad. Tema tööd, nagu parfüümgi, panevad elama ning kaasa fantaseerima. Muusa ühendab erinevaid kunstivorme. Ilma inspiratsioonita pole võimalik midagi luua. Meie kõrgparfümeeriabutiigist on selle kolme aasta jooksul kujunenud justkui kauplus-muuseum, kuhu tullakse inspiratsiooni ning uusi teadmisi ammutama. Selle näitusega tahame edasi anda mõtet, et meie ümber olevad asjad on reaalsete inimeste loodud. Kutsume inimesi üles ümbrust, milles igapäevaselt viibime, kaunina hoidma ning teiste loomingut austama ja loomeprotsessi väärtustama,“ ütles Crème de la Crème’i juhataja lõhnastilist Kai Laidla.

10. augustil täitus parfümeeriabutiigil Crème de la Crème kolm tegutsemisaastat. Crème de la Crème pakub valikut haruldasi ja isikupäraseid parfüüme, samuti kvaliteetseid meigitooteid ning tipptasemel naha- ja juuksehooldusvahendeid. Kauplus tõi esmakordselt Eesti turule legendaarsed parfüümimajad By Kilian, Byredo, Diptyque, Editions de Parfums Frederic Malle, Roja Dove jt.

Helmi Arrak on interdistsiplinaarne kunstnik, illustraator ja disainer. Oma loomingus lähtub ta erinevatest meediumitest ja võimalustest neid kindlalt piiritlemata. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna ning Tartu Kõrgemas Kunstikoolis mööblidisaini eriala.