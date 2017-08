Klient siseneb kohvikusse ja tellib viskit. Tema laua kohal seina peal on papagoipuur. Ühtäkki poetab papagoi pabula otse kliendi klaasi. Mees saab maruvihaseks ja kutsub ettekandja: "Kas te teate, et see teie papagoi sittus mulle viskiklaasi!"

"See ei ole minu papagoi. See on klaverimängija papagoi. Minge, rääkige temaga!"

Vihane klient läheb klaverimängija juurde: "Kuulge, kas te teate seda, et teie papagoi sittus mulle viskiklaasi?"

"Ee... ei tule nagu meelde. Aga te vilistage ette, ma katsun järele mängida."