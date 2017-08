Mõni aeg tagasi avaldas Piret Järvis-Milder kurva uudise, et teeb saatega „Pealtnägija“ lõpparve. Nüüd on teada, kes astub uuest hooajast Pireti asemele.

Kuus aastat tiimis olnud Järvis-Milder ütles siis, et tunneb selle eluetapi üle väga suurt uhkust. „Etapp, mis oli väga raske ja pani ennast väga palju ületama, mis õpetas mulle tohutult palju, mis sundis paljutki ohverdama ja mis tõi hästi palju rõõmu ja mis tegi väga palju õnnelikumaks. On kirjeldamatu tunne teada, et sul on võimalus päriselt ka iga nädal natukenegi Eesti elu paremaks muuta, inimeste muresid päriselt lahendada, protsesse liikuma lükata ja aidata häid inimesi ja tegusid fookusesse tõsta.“ Siiski tõdes ta, et on aeg edasi liikuda.

„„Pealtnägijaga“ liitub venelane! Et kallis kolleeg Piret Järvis kolib sügisest põhikohaga „Terevisiooni“, teeme seekord sellise tembu, et võtame kampa venelased," kirjutab „Pealtnägija“ oma Facebooki lehel. „Septembrist lisanduvad tuttavate „Pealtnägija“ toimetajate kõrvale eesti vaataja jaoks uued näod ETV+ saatest „Insight“, eesotsas Dmitri Pastuhhoviga. Praktikas tähendab see, et 1-2 korda kuus jõuab „Pealtnägija“ eetrisse vene ajakirjaniku lugu.“