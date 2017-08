“Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” on kampaania, mis koputab inimeste südametunnistusele, sest ka loom on pereliige ja teda suve lõppedes maha jätta on julm ning seadusevastane. Lisaks on kampaania ka ettevaatusabinõu näiteks kassikolooniate ohjamiseks. Koduta looma märkamisel tuleb temast kindlasti teada anda.

Loomade hülgamise üheks tagajärjeks on kolooniate tekkimine. Kassikolooniad on Eestis üsna suur probleem. “Üks emane kass võib aastas ilmale tuua kuni 18 poega. Kassipojad on järglaste saamiseks valmis juba 6-kuuselt, see tähendab, et kui ühes suvilapiirkonnas jäetakse maha 10 emast kassi, on võimalik, et järgmisel kevadel on seal juba 60 kassi ja aastaga 180 kassi. Nii need metsikute kasside kolooniad tekivad,” kirjeldab Maaja. “Kõige probleemsemad kassikolooniad on praegu näiteks Loksal”.