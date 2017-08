Eesti disainerbrändi Ivo Nikkolo disainer Margot Vaaderpass alustab sügisest õpinguid Londoni kuningliku kunstikolledži magistriõppes. Moeekspertide hinnangul on see üks maailma parimaid moedisainikursusi ning kooli peetakse maailma parimaks kunstiülikooliks. Ivo Nikkolo meeskonnaga liitub augustis tänavuse ERKI juubelikonkursi võitnud Frida Jõe. Ta jätkab Ivo Nikkolo meeskonnas koos Britta Laumetsaga, kes asub septembrist Ivo Nikkolo peadisaineri rolli.

Margot Vaaderpass on töötanud Baltikas, Baltikumi suurimas moebrändide majas alates 2013. aastast, alustades Ivo Nikkolo praktikandina ja jätkates Montoni disainerina, 2016. aastast töötab Margot Vaaderpass Ivo Nikkolo disainitiimis. Eelmisel nädalal jõudis Eesti, Läti ja Leedu poodidesse Britta Laumetsa ja Margot Vaaderpassi koostööna loodud Ivo Nikkolo sügis/talv 2017 kollektsioon, oktoobri lõpus esitletakse Riia moenädalal aga andeka disainiduo loodud Ivo Nikkolo kevad/suvi 2018 kollektsiooni.

Margot Vaaderpass

Margoti sõnul on Ivo Nikkolo disainimeeskonnas töötamine andnud talle hindamatu kogemuse ning ilma kahtluseta oli selle meeskonnaga liitumine ühe suure unistuse täitumine, kuid uued unistused ootavad püüdmist. „Hirm palli väravast möödalöömise ees on rohkem kartmist väärt, kui möödalöödud värav. Usun, et unistused on edasiviiv jõud. Kui juba tantsukingad jalas, on palju suurem võimalus, et elu sulle diskopalli keerlema paneb. Soovin kõigile ilusaid unistusi ja julgust neile võimaluse andmisel,“ lisas Margot Vaaderpass.

Ivo Nikkolo disainimeeskonnaga liitub augustist, pärast 2-kuulist praktikat Xenia Joosti juures Vietnamis, tänavuse ERKI juubelikonkursi võitnud Frida Jõe, kes unistab enda sõnul aeglasest moest, trendivabast maailmast, kus ainult stiilil ja kvaliteedil on tähtsus. „Üks asi, millest ma pole aru saanud, on moe obsessiivne sidumine ainult noortega. Mind on elus innustanud just tugevad, intelligentsed ja tihti mitte esimeses nooruses naised, kelle salapära peitub just nende enesekindluses,“ täiendas Frida Jõe.

Frida Jõe

Ivo Nikkolo peadisaineriks on alates septembrist Britta Laumets, kes on brändi heaks töötanud kuus aastat. Britta sõnul ei ole oluline mitte ainult see, kuhu liigub mood, vaid kuhu on liikumas maailm. „Ivo Nikkolo jaoks on oluline tabada olulisi muutusi ühiskonnas, et anda neile omapoolne tõlgendus läbi moeloomingu," lisas Britta Laumets ja tõi näiteks, et moemaailmas üha laiemalt leviv loungewear/athleisure trend on omamoodi vastuseks moodsa naise muutunud elurütmile, kus töö, vaba aja ja sportimise vahelt on kadunud traditsioonilised piirid, mistõttu on tekkinud vajadus kanda rõivaid, mis sobivad kiire ja mitmekesise elustiiliga. "Endiselt lähtume aegalase moe põhimõtetest, aga tahame senisest veelgi enam tuua Ivo Nikkolo kollektsioonidesse värskust ja uutmoodi mõtlemist,“ lisas Ivo Nikkolo vastne peadisainer Britta Laumets.