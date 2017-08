Ivo tunnistab, et teda oli hoiatatud, et antud piirkonnas TV3 ei levi, ent sellest hoolimata otsustas ta Starmani ZUUMtv S-paketi kasuks. Lisaks vabalevis olevatele kanalitele sai talle tasulistest kanalitest nähtavaks vaid Kanal 2.

Starmani suhtekorraldusega tegelev Marika Raiski ütleb, et ZUUMtv edastamiseks kasutatakse Levira televisioonivõrku, mille levialaks on ligikaudu 90% Eesti territooriumist. Vabalevi kanalid nagu ERR-i kanalid ja Tallinna TV on edastatud madalamatel sagedustel ja suuremal arvul saatejaamadest, mistõttu on nende leviala suurem teise tasuliste ZUUMtv kanalite levialast. Ka Kanal 2 edastatakse madalamatel sagedustel.

Ta lisab, et kui kõik tellitud kanalid pole kättesaadavad, siis tuleb neile teatada ning antakse võimalus teenusest loobuda. Samuti pakub Starman võimalust paigaldada võimsam antenn või kõrgem mast. „Sellise antennisüsteemi ehitamine on kliendile kulukam tavasüsteemist,“ möönab ta.

Kas madalamal sagedusel telepildi edastamine on Starmanile kallim? Levira turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristi Kurell ütleb, et madalamatel sagedustel edastamine ei ole iseenesest kulukam ning need sagedused levivad läbi õhu tõepoolest paremini.