Wafa, kes elab väikeses Amsterdami korteris, lülitab oma telefoni sisse. Murest murtud emal on raskusi uinumise ja ärevusega. Kui ta näeb, et tütar Maha on tema sõnumi WhatsAppi rakenduse vahendusel kätte saanud, on ta natuke rahulikum. Raqqa linnas lõksus tütar on vähemalt elus.

Wafa räägib CNN-i ajakirjanikule, et tema 23-aastane tütar Maha ja tolle 2-aastane poeg on Süürias Raqqa linnas lõksus. Kui Wafa ise Süüriast põgenes, palus ta tütart jumalakeeli, et see nendega kaasa tuleks. Tütar aga otsustas mehe juurde jääda. Nüüd on mees surnud - ISISe kõrilõikajad hukkasid ta.

Kuigi Raqqa lähistele on nüüd jõudnud ka liitlasväed, on olukord linnas endiselt äärmiselt ohtlik. Mures ema näitab videosõnumeid selle aasta jaanuarist, kus tütar räägib, et väike poeg jõi musta joogivett ning sai kõhuviiruse. Arstid ütlevad, et väikemees peab puhast vett jooma, ent seda pole Raqqas pea kusagil saada.