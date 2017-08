Anthony Scaramucci on ärimees, kes sai president Donald Trumpi kommunikatsioonidirektor olla vaid kümme päeva. Sellest näis talle aga piisavat, sest nüüd räägib mees Ameerika televisioonis, et presidendi alluvad soovivad Trumpist kiiremas korras vabaneda.

Hr Scaramucci rääkis uudistekanalis ABC News, et Valges Majas on "elemendid", kes soovivad presidenti viimase ametiülesannetest vabastada. "Vaadake, see, mis Washingtonis toimub... On nimelt see, et president ei esinda poliitilist võimu, nii et mingil põhjusel on inimesed teinud otsuse, et tahavad ta välja visata," selgitas Scaramucci pühapäeval saatejuht George Stephanopoulosele. "Washingtonis, ka Valges Majas, on elemendid, kes ei ole presidendi huvidest ega eesmärkidest just vaimustuses." Scaramucci usub, et president peaks enda ümber koondama rohkem lojaalseid töötajaid.

Intervjuule Stephanopoulosega eelnes väike skandaal, sest meediani jõudis salvestus telefonikõnest, kus Scaramucci sõimas roppude sõnadega presidendi endist personaliülemat Reince Priebust ja praegust peastrateegi Steve Bannonit. Viimane on vastuoluline isik, sest on tihedalt seotud parempoolse meediaväljaandega Breitbart News. Scaramucci usubki, et Breitbart ja selle endine juht Bannon avaldavad presidendile liiga tugevat mõju. Ka süüdistab ta Bannonit otseselt Valgest Majast tulnud infoleketes.

Scaramucci usub, et president peaks pigem kuulama mõõdukamaid nõuandjaid ja oma väljaütlemisteski liikuma rohkem poliitilise spektri keskalasse.