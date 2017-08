Pööra tavapärasest enam tähelepanu kokkusattumustele, mis viitavad eesolevatele sündmustele ning millest saad lähtuda. Ära ehmata, kui need märgid võivad esmalt tunduda pinnapealsed või mõttetud. Küll aga pead taas meeles pidama, et need viited ainuüksi ei too sinu ellu muutusi, vaid sina ise pead need soovi korral ellu viima.

KAKSIKUD

Miski, mida oled kaua edasi lükanud, vajab nüüd tähelepanu ja tegutsemist. Kuigi esiti keeruline, tuleb see siiski lahendada, sul on selleks jõudu ja oskusi. Ära karda oma seisukohta teistele selgeks teha – see võib omakorda aidata kellelegi teisel saada endas selgust.

VÄHK

Sinu mõtetes on selgust ja loogikat, ent kõik inimesed ei suuda praegu nii kiiresti reageerida, mistõttu võid neist n-ö üle sõita. Tagajärjed on küll lühikese mõjuga, kuid leidub neidki, kes küll andestavad, ent ei unusta. Seetõttu kaalu enne läbi kõik variandid, isegi kui sulle endale tundub kõik korras olevat. Võimalik, et pead seejuures muutma oma mõtteviisi või ootusi ja lootusi.

LÕVI

Üldjoontes peaks sujuma kõik sinu ettevõtmised, ükskõik mida sa ka ei teeks. Erilist tähelepanu pööra peresuhetele ning võta sellest viimast. Ära unusta olla tänulik selle eest, mis sul juba olemas on ning ole ka teistele vajadusel olemas. Saame tagasi seda, mida teistele anname. Ürita mitte oma tahtmist peale suruda ning kuula kõiki osapooli.

NEITSI

Eelistad hoida omaette, et saada selgust iseendas. Väikesed jalutuskäigud või õhtu meeldiva muusika seltsis aitavad sul maha rahuneda ja mõista, mis on see, mida peaksid praegu tegema. Ära muretse teiste, vaid iseenda pärast. Suhteid, nii äri- kui eraelulisi ei tasuks praegu luua, sest sa ei suuda neile objektiivselt peale vaadata.

KAALUD

Inspiratsiooni voolab uksest ja aknast, tunned lootusrikkust ning kindlust tuleviku suhtes. Ükskõik kas ihkad praegu emotsionaalset või materiaalset tuge, selle ka saad. Naudi hetke ning väldi minevikus tehtu üle liigselt mõtteid mõlgutamast.

SKORPION

Nädal toob kaasa peamiselt rahaküsimused ning võimalik, et on oodata boonust või rahasüsti. Küll aga põrkud praegu rohkem kokku päris eluga. See tähendab, et aeg on unistused kõrvale panna ja lõpetada õhulosside ehitamine. Arvestada võid kaaslaste abiga, kui oskad seda küsida.

AMBUR

Sinu rahaasjad pöörduvad paremuse poole, muu hulgas sujub ka kõik muu, mis ette võtad. Kui oled helde, saad vastu seda, mida välja annad. Tegu ei pruugi alati olla rahaga, kuid kannab endaga suurt väärtust, mis mõjutab sind ka hiljem. Õpi teistelt, jaga teadmisi teistega ja pea meeles, et alati on parem olla õiglane ja abivalmis kui ihne ja endassesulgunud.

KALJUKITS

Tavaelus sujub paremini erinevate lahenduste leidmine – ehk tead ühtäkki ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada. Lase end kanda igapäevaelu lihtsatest asjadest ja ära muretse üleliia: väikesed asjad viivad sageli suurte asjadeni. Ela hetkes, nagu öeldakse. Tegele väikeste asjadega ning neist saavad suured.

VEEVALAJA

Mingi projekt jõuab nüüd lõpule, olgu see siis vaimses või argielu plaanis. Hetkelise vabanemistunde järel ära unusta keskendumist, kuna unelemine kipub võimust võtma. Kui soovid elus pöörata uut lehekülge, on selleks samuti õige aeg. Kasuta praegust hetke ära ja võta ette kõik see, mille oled seni edasi lükanud.

KALAD