Tänavune Birgitta Festival lõppes suurejoonelise lõppakordiga - Läti Rahvusballeti lavastusega „Boléro“, mis on inspireeritud Maurice Raveli unustamatutest teostest „Boléro“ ja „Daphnis ja Chloé“ ning Raveli seadetest Modest Mussorgski klaveripalade tsüklile „Pildid näituselt“.

Etendus oli kolmes vaatuses ja selle koreograafia lõid läti, poola ja ungari noored andekad koreograafid. Kõik kolm maailmakuulsat teost moodustasid selles lavastuses harmoonilise ja samas üllatusterohke terviku, mille kulminatsiooniks ol Raveli hüpnotiseeriv meistriteos „Boléro“.

Birgitta Festivali lõppakordi tegi Läti Rahvusballeti lavastus „Boléro“ (Viktor Burkivski)



Läti Rahvusballett on Läti ainuke professionaalne balletitrupp, mille ajalugu ulatub enam kui 90 aasta taha. Balletil on ajaloolised sidemed klassikalise Vene balletikoolkonnaga, mille parimaid traditsioone on edasi kantud põlvest põlve. Läti Rahvusballetist on sirgunud muu hulgas sellised maailmanimed nagu Mihhail Barõšnikov, Māris Liepa ja Aleksander Godunov, kes kõik alustasid oma balletikunstniku teed just Riiast. Alates 1993. aastast on Läti Rahvusballeti kunstiline juht Aivars Leimanis.