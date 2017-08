Rootsi välisminister Margot Wallström ütles väljaandele SVT Nyheter, et Rootsi võiks USA ja Põhja-Korea pingelistes suhetes n-ö vahemeheks olla.

"Kui keegi peaks abi küsima või usub, et meil võiks asjade käigus mingi roll olla, siis muidugi," kinnitas välisminister Margot Wallström pühapäeval noorte sotsiaaldemokraatide kongressil Stockholmis.

Rootsil on juba valmis ka vastav tegevusplaan kahe vaenujalal oleva riigiga toime tulemiseks. Et USA ja Põhja-Korea vahel ametlikku suhtlust pole, on Rootsi Wallströmi sõnul hea mediaator - Rootsi on varemgi Põhja-Korea ja teiste riikide, näiteks Austraalia ja Kanada diplomaatilisi sasipuntraid lahendada aidanud. Rootsi oli esimene Lääne-Euroopa riik, kes Põhja-Koreas saatkonna avas (ning üks väheseid, kellel see Pyongyangis endiselt avatud on).

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un on esialgu siiski omavahel vaid sõnasõjas. Trump on Pyongyangi ähvardanud "tule ja raevuga", Põhja-Korea riigitelevisioon vastas aga teadaandega, et "kui Trump ei taha näha oma impeeriumi traagilist hukku, peaks ta hakkama korralikult käituma". Ka ähvardab Kim pommitada USA territooriumi Guami.

Margot Wallström on toimuva pärast mures ja leiab, et olukord on äärmiselt tõsine. Ta räägib SVT Nyheterile, et kardab pigem, et mõni kahe riigipea alluvatest või keegi mõnest organisatsioonist (ta ei täpsusta, millisest) võib mõne vea teha ning algatada midagi sellist, mida pärast enam tagasi võtta ei saa.