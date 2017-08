Saksamaa liidukantsler Angela Merkel alustas laupäeval oma valimiskampaaniat Dortmundis.

Sakslased valivad föderaalparlamendi 24. septembril. Paljud analüütikud on kinnitanud, et Merkeli kaubamärk on nii tugev, et tagaks võidu ka selleks erilist vaeva nägemata. Praegu on tema kristlik-demokraatliku partei edu sotsiaaldemokraatidest konkurentide ees 14 protsenti, näitavad läinud neljapäeval avaldatud küsitlusandmed. 59 protsenti sakslastest on veendunud, et „Mutti“, nagu Merkelit kutsutakse, teeb head tööd. Toetus on suur ka nooremate valijate, 19–21aastaste hulgas. Veel neli kuud tagasi olid sotsid peaaegu sama edukad, kuid nende liidri Martin Schultzi juba mõnda aega kestnud kampaania ei veena sakslasi ja Merkel saab ülima tõenäosusega juba neljandat korda kantsleriks.