Nautilust asusid otsima kopterid ja rannavalvelaevad koos hulga vabatahtlike paadiomanikega. Nautilust märgati, kuid laev uppus otsijate silme all. Otsingutel osalenud Kristian Isbak ütles ajakirjanikele, et nägi Madsenit tornis seismas, siis ronis mees alla, pinnale tõusis nagu õhumulle, Madsen ilmus uuesti torni ja laev hakkas uppuma. Lõpuks hüppas Madsen vette ja ujus lähima paadi juurde, kus ta merest välja tõmmati.

Kui mees kaldale toodi, tõstis ta kohale tormanud ajakirjanike ees pöidla. „Ma olen elus ja tunnen end hästi. Kahju, et Nautilus uppus. Seal oli mingi vigastus ballastitankis, üldse mitte tõsine, aga kui ma seda parandada püüdsin, siis keeras viga end hullemaks ja laev uppus kiiresti, vahest poole minutiga.“

Politsei võttis ta otse sadamas vahi alla. Kinnisel kohtuistungil kinnitas Madsen, et ta oli ajakirjaniku neljapäeva hilisel õhtutunnil laevast ühele saarele maha pannud ja kuhu naine läks, ta ei tea. Kohus muutis küll tema vastu tõstetud süüdistuse tapmisest surma põhjustamiseks ettevaatamatuse tõttu, aga andis loa Madsen 24 päevaks kinni pidada kuni ajakirjaniku kadumise asjaolude selgumiseni.

Ajalehe Extrabladet andmeil oli Madsen kohtus rahulik ja vastas usinalt kõigile küsimustele. „Ta on ainus kahtlusalune,“ ütles Kopenhaageni politsei esindaja Jens Möller Jensen eile, kuid Madseni kaitsja kinnitusel mees end süüdi ei tunnista.

Pärast kohtuistungit ütles Peter Madsen Expresseni ajakirjanikule: „Mul on küll mõndagi öelda, aga teen seda hiljem!“, keeldudes edasistest kommentaaridest. Väidetavalt rikkus ta seadust ka sellega, et läks reisijaga merele. Talle oli küll antud luba korraldada allveepaadil ekskursioone, kuid ainult siis, kui Nautilus on kindlalt sadamakai külge kinnitatud.

Nautilus on maailma suuremaid iseehitatud allveepaate, Peter Madsen (46) kogus 17,8 meetri pikkuse diiselallveepaadi tarvis juba 2008. aastal raha meil tuntud Hooandja Taani analoogi abiga ja tegi seda uuesti mõni aasta tagasi, kui Nautilus vajas suuremat remonti. Oma vabatahtlikest abilistest sai Madsen ühtlasi lahti ja on nüüd allveepaadi ainuomanik. Ta on tegelenud ka raketiasjandusega ja praegugi on tal samuti ühisrahastuse abiga loodud firma Rocket-Madsens Space Laboratory, mille eesmärk olevat raketi kosmosesse saatmine mereplatvormilt Bornholmi saare lähedal. Peamiselt just seetõttu tuli ingliskeelsetele väljaannetele kirjutav vabakutseline 30aastane Kim Wall temast lugu tegema.

Kui 40 tonni kaaluv allveepaat oli laupäeva õhtul merest tõstetud ja õhtul Kopenhaageni sadamas kuivale maale hiivatud, otsiti see põhjalikult läbi. Ajakirjanikust ei leitud jälgegi. Politsei peab aga laeva endiselt kuriteoga seotud paigaks ja jätkab uurimist. Samal ajal jätkuvad ajakirjaniku otsingud maal ja vees.

Kim Wall (AFP / Scanpix)

Kim Wall