Fieldsi ema, Samantha Bloom, ütles Associated Pressile, et oli teadlik poja sõidust Virginiasse. Kuid ta ei teadnud, et ta osaleb seal "valge ülimuslikkuse" kokkutulekul.

"Ma arvasin, et see on mingi [president] Trumpiga seotud asi. Trump pole valge šovinist," ütles ema ja lisas, et pojal on ka afroameeriklasest sõber. Ta ütles, et ei usu oma poega marurahvuslane olevat.