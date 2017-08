Laupäeva õhtul pärast päev otsa kestnud leitsakut üle Eesti pühkinud äikesetorm lennutas vabaõhuüritustel telke ja tegi arvamusfestivalile kiire lõpu, kuid kõige rängemalt kannatas Käravete küla Järvamaal. Torm keerutas Käravetes ringi nii tugeva jõuga, et tõstis lendu majade katuseplaadid ja rebis suuri puid koos juurtega maa seest välja. Maru on läbi küla minnes justkui raja sisse tallanud, sellest kummalgi pool purustusi ei ole. Kohalikud elanikud on üsna kindlad, et tegemist oli trombiga. Pühapäeval oli külarahvas tööka sipelgapesana kokku tulnud, et loodusjõudude hävitustööd parandada. Käravete tormikahjustus (Kaspar Pokk)

„Vaatasin laupäeva õhtul televiisorit, „Laulge kaasa“ saade oli just lõppemas. Kell võis olla natuke pärast kaheksat,“ räägib Käravetes Ambla teel asuvas kortermajas elav Leili hetkest, kui hävitav torm tema kodumaja juurde jõudis.

„See oli õudne! Vaatasin elutoa aknast välja ja nägin, et torm oli meie maja eest kolm suurt kaske välja rebinud,“ räägib Leili. Puude langemise hetke ta ei näinud, küll aga vaatas hirmuga, kuidas maru eterniidist katuseplaadid ülevalt alla lennutas. „Mul oli just vend külas ja üks kask oli langenud täpselt tema auto kõrvale maha. Õnneks jäi auto terveks,“ ohkab Leili kergendatult. Üks kask oli kukkunud maja keskmise trepikoja ukse ette, nii et puu tuli enne tükkideks saagida ja eest ära vedada, et elanikud majast välja pääseks. „Sellist tormi ei ole ma veel oma elu jooksul näinud!“ ütleb Leili. Ta mäletab midagi ligilähedast oma nooruspõlvest, kui ta käis kooli lõpuklassiga ekskursioonil ja Saaremaalt tagasi koju sõites maanteel mahamurdunud puid nägid. „Aga siis ma olin veel ju ikkagi laps ega võtnud seda nii tõsiselt. Kui aga midagi sellist juhtub oma koduõuel, siis on ikka hirmus küll.“ Laupäeva öösel ta korralikult sõba silmale ei saanudki, sest katkisest katusest hakkas vihma sisse tilkuma. „Täna on päev otsa õues koristatud ja parandatud. Siin külas pole korraga nii palju rahvast kunagi koos olnudki,“ muheleb Leili. Seda, et tromb ainult kindlal rajal purustusi tekitas, kinnitab ka Vera, kes oli vahetult enne tormipahvakut aiamaal vaarikaid puhastamas. „Äkki läks nii pimedaks, tuul tõusis ja hakkas vihma sadama. Panin kasvuhoone ukse kinni ja läksin kiiresti tuppa. Mõne minuti pärast hakkas tuul hooga keerutama ja kõik asjad lendasid õues! Ja siis järsku oli kõik möödas,“ kirjeldab Vera. Tema maja jäi tormist puutumata. Isegi kasvuhoone ja õhukesest riidest aiatelk jäid terveks.