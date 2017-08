„Võitlemiseks meie oleme praegu valmis rohkem kui ehk kunagi varem. Meie teame ka seda tõelust, et kui sa langed, siis on parem kui sa auga langed, kui et sa oleksid maha pannud oma kaitseriista ilma, et see oleks täitnud oma ülesannet. Ei ole kahtlust meis kelleski, et meie rahva au ja ta kindluse pärast meie ei teeks, mida tarvis on teha!“