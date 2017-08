„Nüüd on kasutusel kaks rendikombaini, üks demokombain, üks enda kombain ja naabrimehedki on abiks. Hea, kui on sellised naabrimehed,“ on Ago tänulik. „Eks see toob päris palju lisakulutusi, kuid vilja peab üles saama. Seda on ikka päris palju. Meil on 1500 hektarit vilja maas, millest reedese seisuga oli 100 võetud. Praegu võtame taliotra, mida on 200 hektarit. Annaks ainult ilma.“ Ago ei söanda siiski ainult rendikombainidele lootma jääda. „Nüüd uurime, kuidas saaks endale uue kombaini, sest rendikombainidega on see häda, et ega need saa kogu aeg abiks olla. Omanik peab ju ka oma vilja võtma hakkama,“ tõdeb Ago.„Kuid enne tuleb ekspertiisivastus ära oodata ja eks kindlustusega läheb ka aega. Õnneks oli masin kindlustatud ja kaskogi peal. Liisingumasina puhul peab kasko olema,“ ütleb ta. „Kombain teeb kaks kuud aastas tööd ja maksab pool miljonit.“ Samas on Ago rõõmus, et tänavune viljasaak tõotab hea tulla. „Võrreldes eelmise aastaga on ikka vahe sees. Siis oli tera kolmandiku võrra väiksem. Nüüd on suurem,“ teab ta võetud vilja näitel rääkida. Küsimuse peale, kas viljakasvatus tasub ära, hakkab Ago naerma. „No siiamaani oleme ellu jäänud, kuid see on väga ränk äri. 90ndatel sai 20 hektariga alustatud ja nüüd on 1700 käes. Ja sa võid küll ise kõike teha, kuid kõik sõltub välismaa viljahindadest,“ kirjeldab ta börsil kauplemist. „Tuleb hind ja sa otsustad, kas paned selle kinni või ei. Mõtled küll, et kasiinomängijad on lollid, kuid ise oled samasugune. Mängid oma viljaga.“