"Kuivõrd lähedal on [konflikti] olukord? Jah, sõjalise konflikti puhkemise potentsiaalne võimalus on väga lähedal," ütles Zahharova vastuseks Solovjovi küsimusele kas sõjaolukord Korea poolsaarel on "käega katsutav".

"USA establishment'i esindajad, senaatorid rahustavad auditooriumi ja räägivad, et ei tasu isegi muret tunda, sest hukka ei saa USA inimesed, vaid teistes riikides, pidades silmas mitte ainult Põhja-Koread. Ma arvan, et nad arvavad sama ka Lõuna-Korea osas," märkis ta.

13. augustil ütles USA president Donald Trump, et Washington on lisaks diplomaatilistele ja majanduslikele meetmetele valmis kasutama jõudu, et kõrvaldada tuumaoht Põhja-Koreast. 11. augustil hoiatas Trump Põhja-Koread, et too ei plaaniks rünnata USA sõjaväebaasi Guamil. Trump lubas vajadusel vastata Kim Jong-unile tule ja raevuga, mida maailm pole veel näinud.