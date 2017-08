Gowri (22) ja Shanti (18) Grand Uustalu on praegu Eestis äri tegemas ja puhkamas. Laupäeval registreerisid nad lõpuks ametlikult oma abielu. Tegelikult abiellusid noored india kommete järgi juba möödunud aastal, kuid ametlikuks sai liidu teha alles nüüd, sest Shanti on lõpuks täisealine.

Gowri ja Shanti on nagu kaks päikesekiirt ning veel eredamalt särab nende seitsmekuune tütretirts Neytiri. Õhtuleht kohtub nendega Gowri moemajas ja väike Neytiri on tõeline seltskonna hing. Jutustamise ajal ajab tirts end ajakirjaniku jala najal püsti, nõuab sülle ja ilmutab suurt huvi kirjutaja käes oleva küsimuste paberi vastu, mis pikema jututa otse suhu rändab.

Gowri ja Shanti said Eesti avalikkusele tuttavaks möödunud aastal, kui aprillikuus tuli ilmsiks uudis, et olümpiavõitja Erika Salumäe tütar Shanti, endise nimega Sirli Salumäe, on kihlatud rõivaimpeerium Gowri ühe omaniku Gowri Grand Uustaluga.

Pisut hiljem avaldasid noored, et nende perre on oodata järelkasvu ning juulikuus jagasid nad Kroonika veergudel pilte ja juttu peetud kaunist pulmapeost. Tõrvatilk meepotis oli aga see, et Shanti ema ei andnud toona alaealisele tütrele luba abiellumiseks ning ema ja tütre suhted läksid keeruliseks. Sellegipoolest sõlmisid Gowri ja Shanti oma abielu india ja idamaiste tavade kohaselt ning abielu kinnitav paber oli nende sõnul vaid paber, mis mitte midagi ei tähenda.