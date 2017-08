Töised ambitsioonid on ilmselt esikohal. Oled auahne, pingutad jõuliselt selle nimel, et haarata paremat positsiooni. Kodused asjad jäävad tagaplaanile.

Kaksikud

Sinu soovid on suured, rahalised võimalused aga piiratud. Ehk tähtsustad materiaalset heaolu üle, sulle võib tunduda, et rikkus tagab ka võimu ja üleoleku.

Vähk

Veenuse ja Pluuto opositsioon seab su suhted tugeva pinge alla. Ehkki teist inimest väga armastad, käib teie vahel varjatud võitlus võimu pärast, mis võib tülini viia.

Lõvi

Kipud kolleegides konkurente nägema. Võimalik, et selleks on tõesti põhjust, koostöö tegemise asemel kisub võitluseks selle pärast, kes suudab end parimas valguses näidata.

Neitsi

Tänased kohtumised võivad sulle avaldada suurt mõju. Ehk trehvad mingil üritusel kena ja nutikat vastassoolist, kes sul esimesest pilgust põlved nõrgaks võtab.

Kaalud

Hetk on eriti pingeline juhul, kui sul on nii-öelda topeltsuhteid. Näiteks kui armastatud inimene on ka sinu kolleeg, võivad töised vaidlused mõjutada isiklikke suhteid.

Skorpion

Sa lihtsalt pead oma sõna maksma panema, kasvõi toore jõuga! Oskad sõnu kasutada kui relva, ent su käitumine võib kedagi solvata ja tugevasti vihastada.

Ambur

Äriasjus võivad tugevad konkurendid sulle kuklasse hingata. Võib tekkida kiustus nende seljatamiseks alatuid võtteid kasutada, see aga toob pikemas perspektiivis vaid pahandusi.

Kaljukits

Kirg lõõmab ereda leegiga, tuues sulle nii naudinguid kui ka kannatusi. Piisab su kallimal vaid kellelegi võõrale naeratada, kui armukadeduse lained sul üle pea kokku löövad.

Veevalaja

Küllap on su kolleegide hulgas keegi, kellega hea meelega ka isiklikku liini ajada sooviksid. Kui see on võimatu, tekitab see südame põhjas valu, mida üritad kõigi eest varjata.

Kalad