Kui on vaja vanematega või pereliikmetega raha- ja kinnisvaraasjust rääkida, võta see teema jutuks. Küllap suudate rahulikult, asjalikult ja edasiviivalt teemat arendada.

Kaksikud

Sul on ilmselt kallimale olulisi asju öelda. Ehk oled edasi lükanud vestlust tõsisel teemal, selle ees mõningat hirmu tundes. Võta jutuajamine täna ette, ole taktitundeline.

Vähk

Keskendu tööasjadele. Näed toimuvat realistliku pilguga ja pikemas perspektiivis. Hea aeg plaanide tegemiseks, raamatupidamise korrastamiseks ja järjekindlaks töömurdmiseks.

Lõvi

Päikese ja Saturni trigoon loob rahuliku ja asjaliku meeleolu. On hea päev niisuguste tegevuste alustamiseks, mida tuleb arendada pisitasa ning mis kestavad aastaid.

Neitsi

Koduseid kohustusi ei ole mõtet edasi lükata. Ehkki need võivad olla aeganõudvad ja tüütud, võta end kätte ja tee toimetused ära. Õhtul saad enda üle uhke olla.

Kaalud

Hea aeg nõupidamiste ja koosolekute korraldamiseks. Suudad oma arvamust põhjendatult ja läbimõeldult esitada, meeleolu on asjalik ning tempo pigem rahulik.

Skorpion

Kui oled järjekindel, siis suudad ära teha midagi niisugust, mis pikemas perspektiivis su sissetulekut tasapisi suurendama hakkab. Laiselda täna ei tohi!

Ambur

Vanemad inimesed võivad sulle asjalikku nõu anda. Isegi kui oled nende arvamuse suhtes skeptiline, kuula nende mõtteavaldused ülimalt tähelepanelikult ära.

Kaljukits

Kui sul on mõni projekt pooleli jäänud või mingi ülesanne täitmata seetõttu, et see tundus liiga raske ja igav, siis nüüd on aeg need vastikud asjad taas ette võtta ja lõpule viia.

Veevalaja

Hea päev koostöö tegemiseks. Valitseb töine meeleolu, vajadusel on võimalik rahumeelselt rääkida ka rasketest probleemidest ning erimeelsused ära klaarida.

Kalad