Klientide hävitav hinnang töö kvaliteedile, kokkumängumaiguga hange, asutuse juhi talitsemata keelepruuk ja töövaidluskomisjoni jõudnud personaliküsimused on viimasel ajal enim tähelepanu saanud skandaalid, millega Riigi Kinnisvara AS on sunnitud rinda pistma. Kala hakkab mädanema teatavasti peast, kuid ometi oleks naiivne arvata, et Urmas Somelari lahkumisega juhi kohalt õhk hoobilt puhtaks läks. Probleemid kuhjusid juba enne teda.

Küsimus on eelkõige selles, kas 16 aastat tagasi loodud riigiettevõte täidab neid eesmärke, milleks ta ellu kutsuti. Miks vajab riik kinnisvara tõhusamaks haldamiseks eraldi ettevõtet, on iseenesest loogiline: kui info sellest, kus, millist ja millises seisukorras kinnisvara riik omab, koondub ühte kohta, teeb see lihtsamaks planeerimise ja võimaldab kulusid kokku hoida – näiteks poleks igal riigiasutusel ja selle allüksusel vaja palgal hoida ainult haldusküsimustega tegelevat inimest.

Milline kontrast valitseb paberile kirjapandu ja tegelikkuse vahel, illustreerib aga ilmekalt politsei- ja piirivalveameti kogemus RKASi pakutava teenusega: kasutuses olevate hoonete hulka vähendati kolmandiku võrra, aga ülalpidamiskulu suurenes 68%. Millist kvaliteeti RKASilt pinnaüürijad ja haldusteenuse ostjad kalli raha eest vastu saavad, sellest annavad aimu klientide langevad rahulolunäitajad. Ajakirjandusse jõudnud üksikjuhtumeid üldistades võib riigiasutuste kogemusi kõrvutada üürniku omaga, kes üürib korterit veidi saamatult omanikult, kel kulub kaebustele vastamiseks ja näiteks remondi korraldamiseks terve igavik, kuid kes ei häbene üüritõusust juttu teha igal aastal.

Nii on tervitatav, et riigihalduse minister Jaak Aab on lubanud septembris valmivale analüüsile järgnevat otsust, millises vormis riigile kuuluv ettevõte tööd jätkama peaks. Milline roll on teema jõuliselt lauale tõstmises sellel, et RKASi probleemid sattusid taaskord tähelepanu keskmesse seoses ettevõtte endise juhi Somelari solvavate väljaütlemistega Aabi erakonnakaaslasest haridusministri Mailis Repsi aadressil, võib vaid spekuleerida. Ometi on hea, et asjad liiguvad.