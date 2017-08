Suurim üllataja oli kindlasti kümnevõistleja Janek Õiglane, aga kui tema kõrvale jätta, pakkus positivseid emotsioona ka jalgrattur Rein Taaramäe , kes sai Katjuša-Alpecini meeskonnalt teada, et stardib laupäeval algaval hooaja viimasel suurtuuril Vueltal. Tiimi otsus oli mõnevõrra üllatav ka Taaramäele endale, kes arvas, et tema kahjuks mängib klubist lahkumine. Tuleval hooajal pedaalib ta teatavasti Direct Energie rivistuses. Aga eile lõppenud Arctic Race'il näitas eestlane piisavalt head minekut ja loodetavasti õnnestub tal Hispaanias hea vorm realiseerida.

„Katastroof!“ Nii hindas kaugushüppaja Ksenija Balta enda esitust Londoni MMi kvalifikatsioonis. Finaalikoht jäi kaugele ja 6.15 pole see tulemus, mille järgi ta Suurbritanniasse sõitis. Meie nii karmid pole, sest tegu oli Balta 2017. aasta välishooaja debüüdiga. Kui võistluskogemust all pole, on raske kohe paugutama hakata. Ometi on tegelikkus karm: mullu jäi näppude vahele EMi neljas ja olümpia kuues koht, tänavu põlvevigastuse tõttu mitte midagi.

Ksenija Balta. (Aldo Luud)

