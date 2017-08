Sportlane on tegelikult oma olemuselt meelelahutaja. Mõni teeb oma tööd paremini, teine kehvemini, nagu kõikidel elualadel. Janek Õiglane tõestas, et tema kuulub omal alal igal juhul tipu lähedale!

Õiglase trumpala ehk odavise oli väärt soojendus elukutseliste odameeste lõppvõistlusele. Alavõit 71.73ga pani Londoni olümpiastaadioni rõkkama. Polnud kahtlustki, et üheksa alaga kogetu põhjal läbib Õiglane ka 1500 meetrit piisavalt kiiresti, et neljas koht kindlustada. Nii ka läks.

Mees ei uskunud, millega hakkama sai. Nii mõnigi staadionil olnud spordisõber haaras ilmselt kätte nutitelefoni ja toksis eestlase nime otsingumootorisse. Ei imesta, kui sama tegi ka mõni konkurent.

Tegelikult saab kõik eelkirjutatu alguse inimese iseloomust. Jaguneme ju introvertideks ja ekstravertideks. Paistab, et Õiglases on mõlemad pooled esindatud. Kui võistluse eel oli ta rahulik, veidi enesessetõmbunud ja kaalutlev, siis staadionil avas mees end rahvale. Igas tema sammus oli näha, et mees armastab esinemist. Loomulikult mängis rolli ka õnnestumiste seeria, kuid ilma naudinguta ongi raske selliste tulemuseni jõuda. Üks ei saa teiseta, teine ei saa esimeseta.

Õiglasel õnnestus hiilgavalt ka kõrgushüpe. (KAI PFAFFENBACH)

Seda huvitavam, et veel mullu oli Õiglane hoopis teist nägu sportlane. Rekord jäi 8000 punkti alla ning asjad ei sujunud. Poole aasta eest käis aga mingisugune klõks. „Leidsin endas positiivse ellusuhtumise – mind on tõsiselt aidanud, kui suudan igas momendis midagi head näha, pole vaja negatiivsust oma ellu lasta,“ ütles Õiglane juulis, kui Kadriorus isikliku rekordi 8170 punktini viis. Pärast Londoni MMi on see number juba 8371.

„Varem võtsin kõiki asju liiga südamesse, see andis tunda just trennides,“ tõdes ta. „Olin tihti endast väljas, see väsitab vaimselt. Proovin olla positiivne – igasugustest väikestest asjadest tuleb head leida. See tuleb sellest, et tegelen alaga, mis mulle meeldib. Kümnevõistlus on mu armastus!“