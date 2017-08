Millegipärast on sotsiaaldemokraadid otsustanud, et nende parim valimiskampaania on EKRE loosungitega vaidlemine, aga seda EKRE just ootaski, sest nii jõuab nende sõnum valijateni isegi ilma tasuliste reklaamide ja kampaaniaüritusteta, ütles Anvar Samost Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar".

"Mida see tegelikult tähendab: EKRE on piltlikult öeldes kaevanud Tallinnasse Vabaduse väljakule väga suure augu, pannud sinna juurde suure sildi "Lõks elevantsidele" ja Jevgeni Ossinovski, Sven Mikser ning veel paljud nende kaasvõitlejad on avalisilmi sinna auku sisse marssinud," lausus ta ERRi uudisportaali vahendusel.

Samosti sõnul on sotsid millegipärast otsustanud, et nende kõige parem valimiskampaania on kõige kõrgemal tasandil EKRE loosungitega vaielda, neid sõimata ja samasuguses suhteliselt labases võtmes neile vastanduda.