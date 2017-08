Vastuseks Eestimaa Roheliste otsusele toetada kooseluseadust, teatasid EKRE noorteliikumise Sinine Äratus juhid, et tõeliselt rohelise maailmavaate eest seisavad Eestis üksnes rahvuslased.

Kui vasakpoolsed liituvad rohelise poliitikaga, siis seda vaid hirmust kliimasoojenemise ja väljasuremise eest, leiab Sinine Äratus. EKRE ja Sinine Äratus pakuvad hirmurohelusele alternatiivi, mis ei kaasa endaga Lääne vähemuspoliitikat, vaid jääb enda kodu juurde.

"Tähtis ei ole mitte puukvoot linnatänaval või puhta õhu protsent arvutiekraanil, vaid eestlase mõttemaailma looduskesksus," ütleb Sinise Äratuse juhatusse kuuluv Remi Sebastian Kits. "Me ei armasta loodust selle utilitaarsuse või tulevaste katastroofide pärast, vaid kuna kodu on meile ilmatult armas ning meie esivanemate pärand ei tohi hävineda."

Side oma rahvuse ja kodumaaga dikteerib juba iseenesest rohelist poliitikat, usub Sinine Äratus. Nii sai ka laulev revolutsioon alguse fosforiidisõjast – soovist hoida oma kodumaad puhtana. Ajaloos on roheline poliitika pärit just rahvuslusest ja alles 20. sajandi teisel poolel on vasakpoolsed püüdnud seda kaaperdada.

"Sinine Äratus toetab radikaalsemat rohelist poliitikat, et nii lendorav kui eestlane saaksid veel 21. sajandi lõpus lennata," lisab Kits.