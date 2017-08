"Kahjud on üsna suured. Kortermajad on kahjustada saanud ja ühel majal on katus täitsa ära lennanud. Ja elamud on kannatada saanud," loetleb Pihelgas tormi tekitatud kahjusid.

"Põhimure on hetkel see, et elektrit ei ole. Ja sellest lähtuvalt ei tööta ka pumbajaam. Ma hetkel tegelengi sellega, et saada kasvõi ajutiselt elekter tagasi pumbajaama, et inimesed vett saaks. Olmepoolelt on see põhimure," selgitab ta.