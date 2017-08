Eilse tormi ajal juhtus Jõhvi linnas ühe naise ja politsei vahel intsident, mis päädis sellega, et juhtunust kuulnud mees kirjutas Facebooki avaliku postituse. Süüdistustest pungil tekst on karm, ent politsei ei võta etteheiteid omaks ning lükkab ümber ka postituses esitatud väited.

Korrakaitsjad selgitasid naisele, et nüüd jääb üle vaid turvatooliga tuttav appi kutsuda või takso tellida. Seaduse järgi võib vaid taksos last ilma turvatoolita sõidutada.

"Peatatud sõiduki roolis oli kaine ja kehtiva juhtimisõigusega naine. Kaasreisijatena viibisid autos veel tema täisealine tütar, kes hoidis süles oma 2-aastast last. Teisi inimesi autos ei olnud," ütleb Heinsar, viidates sellele, et juhtunust Facebookis kirjutanud mees ise autos ei olnudki.

Politsei tuletab meelde, et kui kellelgi on pretensioone politseiametnike tegevuse suhtes, siis see inimene, kel on otsene kokkupuude konkreetse situatsiooniga, peaks esitama avalduse prefektuuri sisekontrollibüroole aadressile ppa@politsei.ee. Lahendusi küsimusi tekitavatele olukordadele tasuks otsida konstruktiivselt ja viisakaks peab jääma ka sotsiaalvõrgustikus suheldes.