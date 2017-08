Kuressare merepäevad on seks korraks läbi. Kuigi suurejoonelist üritust väisanud tähetark Igor Mang ennustas, et tähed ja taevased väed soosivad tänavusi merepäevi eriti heldelt, siis tõepoolest, nii see ka mõnes mõttes oli. Lõppakordi andis peajumal ehk taeva- ja äikesejumal Zeus isiklkult.

Kuressaare linnapea Madis Kallas: Me ju lubasime, et tänavused merepäevad on täis müstikat ja väge. Mis sobiks paremini lõppakordiks, kui üks korralik torm ja müstilise Kerli Kõivu väge täis lavashow.

Loomulikult, eks linnapeana tegi pühapäevane pärastlõuna pisut ärevaks. Kas ikka elekter taastatakse? Kas kanalisatsioon, vesi ja kõik muu ikka toimivad linnas peale tormi korralikult? Eks see kultuuri osa on üks asi, aga linnas peavad ka kõik muud asjad normaalselt toimima.