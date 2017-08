Meile on juba kooliajast pähe taotud, et supp on kerge, kuid samas täisväärtuslik toit, mis teeb kõhule pai ja seda tuleks süüa praktiliselt iga päev. Kaalujälgijatele on supp üks eelistatumaid toite, sest see on maitsev ja tervislik, täidab hästi kõhtu ja annab vähe kaloreid, pealegi saab supi valmis väga kiirelt. Kuid kas kiidulaul supile on müüt või on see ka päriselt nii? Meie bikiinifitnessi staar Evelin Ainomäe nii kindel iga supi tervislikkuses ka pole.

Evelin: Isegi siis kui teile serveeritakse meeletult ilus supp nagu mulle täna siin Kadrioru Katharinenthali kohvikus, siis mina ennast juba nii lihtsalt petta ei lase. Küsin alati julgelt, millistest komponentidest see koosneb.

Minu tänane imeilus külmsupp on tõepoolest väga tervislik. See on tehtud keefirist, mis on värvitud roosaks peediga, lisatud on hakitud muna, mädarõigas, marineeritud kurk ja hakitud petersell. Miks ma ettekandjalt uurisin, mida on kasutatud supi põhjaks? Sellepärast, et vahel kasutatakse selleks väga rasvast hapukoort. Üldse tervislikest suppidest rääkides, siis ka väga lihtsast kanasupist võib saada sellise kaloripommi, et nädal aega ei tohiks enam midagi muud süüa. Väga tavaline on et kreemjasse suppi on lisatud vahukoort ja vahel isegi võid, et see rammusamaks muuta. Vaata meeleolukat videot! Kõige tervislikum ja ka figuurisõbralikum on kindlasti lihtne köögiviljasupp Köögiviljades leidub nii vitamiine, mineraalaineid, kui ka kiudaineid. Toitumisteadlased soovitavad täiskasvanud inimesel süüa iga päeva vähemalt 400 grammi köögivilja. Lahjemat sorti köögiviljasupp saab parem, kui keeta leem ise, kui et pista potti puljongikuubik. Selleks tuleks keeta köögiviljad maitseainetega maitsestatud vees pehmeks ja lisa veidi paprikapulbrit, tabascokastet, soola ja pipart. Kes soovib veidi rammusamat suppi, peaks eelistama köögiviljaleemele lihaleent. Supi rasvasus oleneb sellest, kui rasvast liha on leeme valmistamiseks kasutatud. Kõige lahjemad on linnuliha- ja kalaleem, rammusam loomalihaleem. Kaloreid saab vähem juhul, kui keeta leem lihatüki asemel supikondist. Kui armastate aga piimasuppi, tuleb teha kõigepealt valik rasvasema ja lahjema piima vahel. Et Eestis süüakse üsna vähe loomse D-vitamiini rikkaid toiduaineid ja ka päikesepaistelisi ilmu napib, peaks vitamiinivaeguse vältimiseks olema piim pisut rasvasem. 2,5-protsendiline piim pole sugugi selline kaloripomm, nagu tihti peljatakse.