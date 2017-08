Juulis jõudis avalikkuseni, et Holland on eksportinud teistesse Euroopa riikidesse miljoneid mürgise fiproniiliga saastunud kanamune. Putukamürgiga saastunud mune on teadaolevalt müüdud seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis.

Euroopat on tabanud tõeline munapaanika. Kui läänes võideldakse mürgiste munade vastu, siis eestlased on asunud võitlusesse puurikanade munade vastu.

Väidetavalt müüvad mõned poeketid mune, mis on pärit puuris peetavatelt haigetelt ja väetitelt kanadelt. Kanafarmidega olla probleeme kõigis Balti riikides. Samas ei ole veterinaarametitelt seni ametlikke teateid avalikkuseni tulnud, et kanafarmides esineks olulisi puudusi.

See aga loomakaitsjaid ei takista. MTÜ Nähtamatud Loomad alustas sel nädalal kampaaniat, mille sihtmärgiks on võetud üks poekett. Oma veebilehel illustreeritakse eesmärki videoga ühest kanafarmist, kust kuulu järgi kõnealused munad pärinevad.

Organisatsiooon kutsub üles Rimi poode puurikanade munade müügist loobuma. Täna korraldatakse Tallinnas ja Tartus Rimi kaupluste ees suisa meeleavaldused. Organisatsiooni esindajate sõnul on nad poeketile ka otse vastavaid ettepanekuid teinud.

Rimi poekett loomakaitsjate süüdistustega nõustuda ei saa. "Meie Leedu allhankija kanafarmi on järelevalve kontrollinud ka pärast video avaldamist, aga selliseid puuduseid nagu videos, järelevalve ei tuvastanud," kinnitas Rimi juht Vaido Padumäe Postimehele ning lisas, et nad on valmis partnereid vahetama, kui selleks on vajadus, kuid seda ei tehta kergekäeliselt, sest Rimi on oma valikul teinud palju tööd ning usaldavad partnereid.

Tarbijat teavitatakse ostmisel

Tegelikult on võimalik neil, keda puuris kanade pidamine häirib, ise palju ära teha. Poes müüdavatel munadel ning karpidel on peal templid tähtedest ja numbritest koosneva koodiga. Selle koodi esimene number näitab ära, kuidas on kanu peetud.

0 – mahepõllumajanduslik tootmine

1 – vabalt peetavate kanade munad

2 – õrrekanade munad

3 – puuris peetavate kanade munad