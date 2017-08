Kuidas teeb seda Elizabeth? Või kas üldse teeb? Kuninganna on mitmeid kordi oma elu jooksul vandunud, et tema troonilt vabatahtlikult ei tagane.

Kuninganna Elizabeth II on oma lähikonnas juba mõnda aega rääkinud, et kui saab 95-aastaseks, kavatseb troonilt tagasi astuda. Uueks kuningaks saaks sel juhul tema poeg prints Charles.

Ometi on proua juba 91-aastane ning veidi rohkem kui kuu tagasi teatas Buckinghami palee, et kuninganna abikaasa prints Philip otsustas avalikest kohustustest taanduda.

Palees liiguvad ringi jutud, et kuninganna on väsinud ning kavatseb järgmisel juubeliaastal ameti maha panna. Mitmed õukondlased on Daily Mailile kinnitanud, et ettevalmistavad dokumendid on juba töös.

"Tema Majesteet tahab olla veendunud, et on oma riigi ja rahva jaoks teinud kõik võimaliku, enne kui loobub," sõnas üks õukondlastest lisades, et üleminek peaks olema sujuv.

Kui kuulujutud tõele vastavad, saab Elizabeth II vanimast pojast kuningas. Wales'i prints Charles oleks trooni üle võttes 73-aastane ehk pea kolm korda vanem, kui oli Elizabeth II kuningannaks saades.