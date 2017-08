Laupäeval tegid Kuressaare merepäevadel lõpumelu koos Svjata Vatra ja peaesineja Kerli Kõiv, kes lõi just Merepäevadeks jaoks vägeva lavasõu! Peo lõpetas vägev ilutulestik.

Kerli Kõiv ütles enne esinemist, et Saaremaa on üks tema lemmikkohti Eestis. "Siin on iga metsatukk ja merelaine maagiat täis ning sellepärast on suur rõõm tuua oma muinasjutuline maailm Kuressaare Merepäevade lavale. Iga minu esinemine on ainukordne ning sel korral otsin inspiratsiooni vana Eesti meremütoloogiast ning veehaldjatest!“

Enne Kerlit oli laval hetkel üheks paljulubavamaks Eesti meeslauljaks peetav Jüri Pootsmann.

Kuressaare merepäevad on traditsiooniline merefestival, mis toimub 2017. aastal juba 21. korda ning sisaldab põnevaid üritusi ja rannatäit melu.

Peale suurejooneliste vaatemängude, nimekate esinejate, põnevate mereteemaliste töötubade, suurte laevade ning erinäoliste joogi- ja toidutelkide pakutakse veel palju-palju üllatusi!