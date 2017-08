Täna kella 18.45 paiku sai PPA merevalvekeskus (JRCC Tallinn) teate, et Tallinna lahel on merehädas jaht, mille pardal on neli inimest. Abipalvele reageerisid Tallinna kordoni kaatri toimkond ja vabatahtlikud merepäästjad, kelle abil saadi hätta sattunud jahi mootor taas käima. Kuna üks reisija vajas meedikute abi, siis toimetas Tallinna kordoni merepääste toimkond abivajaja kaldale ning andis kiirabile üle.

Jaht teiste reisijatega suundus Tallinna vabatahtlike merepäästjate kaatri turvamisel Tallinna Vanasadamasse.

Politsei kutsub üles ettevaatlikkusele nii merel kui liikluses Praegu valitseva ilma tõttu on keerulisem liigelda nii merel kui ka sõiduteel, seetõttu kustub politsei üles ettevaatlikkusele nii vee- või ka mootorsõidukite juhte, et vältida õnnetusse sattumist. „Merele minnes tasub kriitiliselt hinnata oma oskusi ja teadmisi. Reisijaid ei peaks pardal olema rohkem kui päästeveste ja pardal ei tohi olla ka lubatust rohkem reisijaid. Kindlasti peab enne meresõidu alustamist üle kontrollima navigeerimis- ja sideseadmed ja veenduma, et kütust on piisavalt ja alus on tehniliselt korras,“ sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Marti Magnus. „Pardal peab olema laetud mobiiltelefon või töötav raadiosaatja ning ohtu sattudes tuleb viivitamatult sellest teada anda, et saaksime kiiresti reageerida ja appi tulla.“ Merehätta sattudes tuleb kiirelt abi kutsuda kas Merevalvekeskuse (JRCC Tallinn) telefonil 619 1224 või häirekeskuse lühinumbril 112. Merevalvekeskuse raadiosagedused on VHF-DSC 70 CH, VHF 16 CH, VHF 69 CH, MF-DSC 2187,5 kHz/2182 kHz. Merevalvekeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) on „Tallinn Merevalvekeskus“ või „Tallinn rescue“. Operatiivjuht lisas, et samavõrd suurt tähelepanelikkust ja hoolsust peavad üles näitama kõik mootorsõidukijuhid, kes hetkel Eestimaa eripaigus ühte või teise sihtkohta liikumas on. „Kuna paljudes kohtades sajab vihma, teekate on märg ja nähtavus on halb, tasub valida turvaline sõidukiirus ja rahulikum sõidustiil ning hoiduda järskudest manöövritest,“ sõnas ta.