Laupäeval mitmel pool Eestis pahandust teinud võimas äikesetorm jättis paljud kohad elektrita, segas maanteedel liiklust ja uputas kuidas suutis. Sekka oli ka silmailu, kui taevas sähvis piksenooli.

Tallinnas Lasnamäel hakkas võimas paduvihm kella 19 ajal Mustakivi Selverit uputama. Kaupluse töötajad ütlesid, et selles on süüdi katuseprobleemid.

Kuigi juhataja Ljubov Palašina ütles algul Õhtulehele, et olukord on kontrolli all ja pood jääb avatuks, suleti see hiljem koristustööde ajaks külastajatele.