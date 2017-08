"Peterburi maanteel kõik autod seisavad, keegi ei julge praegu sõita," kirjeldab äikesetormist tingitud olukorda Harjumaal Õhtulehe lugeja.

"Siin käis selline kõmakas, et see oli nagu plahvatus. Nagu filmides, kui ufod maanduvad, kujutad ette?" püüab ta nähtut selgitada. "Ma pole tõesti midagi sellist eluski näinud!"

Šokeeritud pereema otsustas sarnaselt teistele liiklejatele tugeva vihma ja rahe tõttu auto tee ääres seisma jätta. "Mõned inimesed siiski sõidavad edasi, aga väga aeglaselt ja paljudel ohutuled põlevad," kirjeldab ta. Videost on näha, et teiste seas on ka neid, kes kehvadest liiklusoludest ei hooli.

Äikesekaardi andmetel asusid nad just sel hetkel tormi keskmes. "Tuul puhub hooti, aga on nii kõva, et puud murduvad nagu kõrsikud. Lapsed on täiesti paanikas ja nutavad," räägib ta.

Õhtuleht on kirjutanud, et tegelikult on auto üks kindlamaid kohti, kus välgu ja vihma ajal olla. Kuna auto on metallist, liigub masinat tabanud välk ainult mööda välispinda ja vihmast märjad kummid maandavad välgusahmaka ära. (Niisugust nähtust, kus elektronid liiguvad ainult mööda keha välispinda, nimetavad füüsikud Faraday kastiks.)