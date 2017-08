Lugejate teatel Kesk-Eestis kallab nabgu ämbrist. Samuti on vihm ka Kuressaares.

Õhtulehe fotograaf jäädvustas, kuidas mitmed inimesed on tulnud ilma trotsides Tallinna külje alla äikesetormi vaatama.

Paidest arvamusfestivalilt naasev Õhtulehe fotograaf kurtis, et kohati tuli halva nähtavuse tõttu auto kinni pidada.

Kell 18.30 näitas Elektrilevi rikete kaart, et elektrita on üle 7200 majapidamise. Oranžiks (ehk ulatuslike katkestuste piirkonnaks) on värvunud kogu Saaremaa ja Hiiumaa.