Tugev äikesetorm on jõudnud koos vihmaga Eestisse ning lõpetanud mitmepäevase soojalaine. Saaremaalt mandri poole liikuv möll on viinud elektri ka tuhandetest majapidamistest.

Kella 18.30 paiku näitas Elektrilevi rikete kaart, et elektrita on üle 7200 majapidamise. Oranžiks (ehk ulatuslike katkestuste piirkonnaks) oli kaardil värvunud kogu Saaremaa ja Hiiumaa.

Rikete kaart kell 18.30 (Elektrilevi)

Rikketelefoni automaatvastaja teatab, et Tallinnas on samuti ulatuslikud elektrikatkestused. Tähetorni ja Pae piirkonnas on kõrgepinge avarii tõttu sadadest majapidamistest elekter läinud, ent ühendus lubatakse taastada hiljemalt kella 21ks.

Kella 20 ajal on suurem osa saartel asuvatest katkestustest likvideeritud, ent rikkekaardile on jõudnud uued maakonnad. Elektrita on üle 4300 majapidamise.

Rikete kaart kell 19.55 (Elektrilevi)

Lightningmaps.com andmetel jõuab maapinnani keskmiselt 200 pikselööki minutis. Pilved, tuul ja torm liiguvad aga ida suunas. Seega kelleni veel torm jõudnud pole, saab kiiresti vajalikud seadmed täis laadida. Kel ka vesi elektripumbaga majapidamisse jõuab, tasub ämbrid täis varuda!