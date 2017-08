Vene uusrikkalt küsitakse:

"Kas on tõsi, et teie raamatupidaja põgenes koos raha ja teie tütrega?"

"See on tõepoolest tõsi," vastab uusrikas. "Aga ta jättis mulle kirja, milles vannub, et toob kõik ausalt tagasi. Tütre ta näiteks juba saatiski tagasi."