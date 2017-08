Pikselööke kaardistav Lightningmaps näitab, et äike on juba Eestis kohal. Pärnu poolt kella 11 paiku hommikul kirde suunas liikuma hakanud äikesepilved liiguvad aeglaselt üle Saare- ja Hiiumaa mandri suunas. Peale kella 18 jõudis äikesevihm Harjumaale ja Tallinna kohale.

Kell 18.40

Ilmateenistuse ilmaennustus Läänemere kohta pühapäeva hommikuni: osatsüklon liigub üle Läänemere põhja suunas; hoiatusi ei ole.

Läänemere põhjaosas, Väinamerel, Liivi lahe põhjaosas ja Soome lahel puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, õhtuks paisub tuul puhanguti 14 m/s. Ööl vastu esmaspäeva pöördub tuul edelasse kiirusega 6-11, puhanguti kuni 15 m/s. Äikesega võivad kaasneda tugevamad tuuleiilid.

Alates laupäeva õhtust sajab mitmel pool äikesevihma. Nähtavus on hea või mõõdukas.

Kell 17.55 (Lightningmaps)

Pühapäeva öösel on oodata pilves selgimistega ilma, sajab hoovihma ja on äikest. Äikesega kaasnevad sajuhood ja pilvealused tuulepuhangud on mitmel pool tugevad. Kagu- ja lõunatuul pöördub pärast keskööd saartelt alates edelasse kiirusega 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub edelatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Ilmateenistus soovitab: Kuidas käituda tormi ning trombi ehk tornaado puhul:

Kui viibid väljas:

Hoidu eemale õhus lendavatest rusudest ja esemetest, eriti ohtlik on katuseplekk. Isegi õlekõrred võivad tornaado jõul kardetavad olla.

Tormi ajal väldi metsa. Kui oled seal, ära tee lõket ning kinnita tugevalt telk.

Kui oled veekogul, tule kohe kaldale.

Kui näed trombi ehk tornaadot – varju kohe hoone keldris või allkorrusel. Kui ei ole võimalust varjumiseks, põgene trombi liikumisele ristsuunas.

Välju haagissuvilast ehk mobiilmajast – tromb võib selle kaasa viia. Otsi varju keldritest või majadest. Ameerikas on tornaado läbi hukkunuid kõige rohkem just mobiilmajades. Mobiilmajast parem koht varjumiseks on kraav või madal lage koht. Varjuda tuleb nii, et ei saaks lööki mobiilmajalt või ei jääks tema alla.

Tugevate vihmade korral hoidu eemale äkktulvast.

Pärast trombi möödumist ole ettevaatlik, et ei satuks maha paisatud elektriliinidesse ega gaasijuhtmete lähedusse.

Kui viibid hoones:

Püüa väljuda suurtest ruumidest, nagu kaubanduskeskused, auditooriumid, kus laed võivad sisse variseda. Kui ei jõua väljuda, lasku madalamatele korrustele, väldi eskalaatoreid.

Ära mine tornaado ajal autosse. Tornaadot nähes väldi autosid.

Hoia eemale akendest, eriti ohtlikud on klaasikillud.

Hoonetes on kindlam olla alakorrustel, eemal välisseintest, soovitavalt väikestes ruumides nagu vannitoad. Veevärk võib tagada ruumide struktuuride suuremat stabiilsust Kõige kindlam on heita vanni ja võtta peale madrats.

Ka päästeamet pole soovituste jagamisega kitsi:

Enne äikest: