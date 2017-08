Leping 1957. aastal asutatud Tallinna Moemajaga sõlmiti Silueti tehnilise toimetaja Valter Muruki ettepanekul 1967. aastal. Moemaja ajakirja Siluett eestikeelne tiraaž ületas 50000 ja venekeelne 300000 eksemplari. Tallinna Moemajaga oli Mäemets aktiivsemalt seotud 1975. aastani, seejärel hakkas ta pildistama põhiliselt Leningradi Moemajale.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumil on ulatuslik kogu Boris Mäemetsa 1960.-1970. aastatel valminud moefotodest. Neist on näituseks valiku teinud ja juhatab teemasse sisse kuraator Anne Vetik.

Näitus „Kaadris ja kaadri taga“ avab ühe tahu kuuekümne aasta eest asutatud Tallinna Moemaja ajaloost ja Mäemetsa loomingust, tutvustades samas 1960.–1970. aastatest pärinevat moefotoloomingut laiemalt, tuues publiku ette nii toimetuse heakskiidu saanud ja ajakirja jõudnud materjali kui ka pilte, mis jäid avaldamata ja said pakkuda rõõmu vaid fotograafile endale. Nende ühenduslüliks on omakorda kaadritaguse elu jäädvustused, mis on eksponeeritud esmakordselt.

Näituse kuraator on Anne Vetik, kujunduse autor Johan Tali, graafiline disainer Helene Vetik, muusikaline kujundus Sander Mölder. Näituse peatoetaja on Tallinna Kaubamaja.