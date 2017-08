„Kõigilt äridelt, kellega siin rääkinud olen, kuulen ainult nurinat, sest ainult lubadega autod saavad ligi. Ja küsimus ongi selles, et kohalikud inimesed on harjunud autoga siia sõitma. Vaat et praktiliselt sõidetakse autoga siia ukse ette. Mõni sõidaks suisa trepistki üles,“ hakkab mees naerma.

„Tullakse peredega, ka suisa Tallinnast tullakse siia, sest me ise tellime neti kaudu tooted. Vaadake, milline nukuvankri valik siin on. Suuri, väikseid. Igasuguseid,“ näitab Aivar poes mitmeid roosasi vankreid.

„Püüame siin ellu jääda,“ nendib mees. „Kuid ärge saage valesti aru. Mul pole selle festivali vastu mitte midagi! Tore, et sellist asja korraldatakse ja inimesed siia tulevad. Elavdab meie väikest linna, kuid see, et väljak on nii pikalt sel aastal kinni, siis see lihtsalt mõjutab meid, väikeettevõtteid. Sest kui klient ligi ei saa, siis minnakse mujale. Maksimarketisse või kuhugi teise kohta.“

Sotsiaalmeedia päästab hädast

Samas majas on festivali ajaks koha sisse võtnud ka Marili Rooba ja Tuub rõivad. „Meie kollektsioon on presidendi vanadest särkidest ja vanadest meestesärkidest. Tulge vaatama!“ tutvustab maja trepil istuv hommikukohvi rüüpav naine ja voldib lehe kokku.

(Teet Malsroos)

„Meil on siin taaskasutus teemaks. Meie arvame, et moe tegemiseks on taaskasutus väga tore ja nädalavahetuseks võtsime selle pesa. Tegelikult toimetab siin üks tore tandem keraamikuid,“ räägib ta ja näitab pööningul paarikümne ruutmeetrisel alal stangele riputatud riietele viidates.

Kuidas on klientuuriga, jagub naisel vaid kiidusõnu. „Inimesi ikka tuleb. Esiteks oleme sotsiaalmeedias öelnud, et oleme siin ja kohalikele Paide elanikele on see ju ka põnev. Panime kleidikesed ja sildikesed alla ukse juurde välja. Vahel on siin kohe kümme inimest,“ räägib ta.