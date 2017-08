Kuigi laupäeva hommik algas mitmel pool Eestis päikesepaistelise ja meeldiva suveilmaga, ei jätku seda kauaks. Eri riikide ilmateenistused prognoosivad tänaseks vihmahooge ning paiguti rahetki! Edela-Eestit kimbutab juba ka äike.

Norra ilmaportaal yr.no vahendab, et Eestis võib oodata täna päeval kuni 27 soojakraadi, ent õhtuks langevad temperatuurid 20 kraadini. Ilma jahenemisele lisaks lubatakse ka homseni kestvat vihmasadu.

Pikselööke kaardistav lightningmaps.org näitab, et äike on juba Eestis kohal ning on juba mitu tundi Pärnumaad räsinud.