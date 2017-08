Politsei alustas kriminaalmenetluse kassi perenaise suhtes, kes Eesti loomakaitse liidu teatel jättis looma vajaliku ravita ja too on nüüd raskes seisundis kliinikus.

Eesti loomakaitse liidule laekus teade Harkus olevast kassist, kes lamab õues kuuris ja kellel on lahtised mädanevad haavad. 9. augustil andis omanik kassi ELLile üle, kes viis kassi loomade kiirabi kliinikusse, kus hakati teda ravima. Kass on praegu kliinikus väga raskes seisus, märgib ELL. ELL hinnangul on kassi ravimata jätmine looma julm kohtlemine ja politseil palutakse alustada kassi perenaise suhtes kriminaalmenetlus. Politsei on kriminaalmenetluse ka alustanud, märkis ELL.