Kuressaare linnapea Madis Kallase kinnitusel tehakse tõsised järeldused lossihoovis tuntud esinejatega peetud kohtute tänuüritusest, mis linnarahva und häiris.

Linnapea Madis Kallase sõnul vaatab Kuressaare linn kõik avalikus ruumis toimuvad ürituste load alati põhjalikult läbi ja nii oli see ka kohtute tänuüritusega Kuressaare lossihoovis. „Linnavalitsus tunnistab, et antud riiklik institutsioon oma kuvandilt ja väärikuselt andis meile piisavalt kindlust, et see tänuüritus saab toimuma linnakodanikke kuidagi häirimata,“ ütles Kallas. „Kahjuks osutus helitugevus niivõrd tugevaks ja tuule suuna mõjul kandus segama Kuressaare elanike öörahu.“ „Kuresaare linnavalitsusel ja tänuürituse korraldajatel on sellest loomulikult väga kahju.“ Kallase kinnitusel pole reeglina linnavalitsus ürituste puhul öörahu kellaaega lühendanud. „Antud ürituse puhul ei osanud me tekkinud pahameelt ette näha,“ sõnas Kallas. „Ürituste lubade puhul oleme toiminud juhtumipõhiselt ja nii ka edaspidi, siiski teeme toimunust tõsised järeldused,“ rääkis Kallas, et linnavalitsus menetleb edaspidi veel täpsemalt sarnastele üritustele lubade andmist.