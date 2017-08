Piana on varem avaldanud, kuidas ta end vormis hoiab. Režiim sisaldab suurt steroidide tsüklit, üheksat toidukorda päevas, treeninguseeriaid, mis ei ole kohane keskmisele inimolendile, ning proteiinikokteile, mis on nii suured, et mudilane võib sinna ära uppuda, kirjutas The Sun. Musklimees on ka rääkinud, kuidas ta hoiab steroidide kasutamist range kontrolli all ning miks ta usub, et mitte keegi võistluslikus kulturismitööstuses ei võida, ilma et kasutaks sooritust parandavaid preparaate.