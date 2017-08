Ratsutav kauboi ja preeria. Järsku on teel auk. Kauboi näeb seda ja ütleb: "Ma olen kauboi ja hüppan sellest üle!"

Hüpati üle ja ratsutati edasi. Jälle on teel auk, mis on juba tunduvalt suurem. Kauboi näeb seda ja ütleb: "Ma olen kauboi ja hüppan sel-lest üle!"

Hüpati ja ratsutati edasi. Nüüd on aga tee peal juba hästi suur auk. Kauboi näeb seda ja ütleb: "Ma olen kauboi ja hüppan sellest üle!"

Hobune jääb aga seisma ja ütleb: "Sina oled kauboi ja sina siis ka hüppad!"