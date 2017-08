Korruptsioonis süüdistatav Tallinna eksmeer Edgar Savisaar (pildil) oli üleeile kohtusse ilmudes dokumentide asemel kaasa võtnud Kalle Käsperi Tammsaare romaanipreemiaga pärjatud raamatusarja „Buridanid“ kaheksanda osa. Romaanisari kirjeldab Buridanide perekonna nelja põlvkonna lugu läbi 19. sajandi Venemaa kuni 1980. aastani. Tegevus toimub muu hulgas Moskvas ja Tallinnas.

Autor Kalle Käsper ei arva, et raamatuvalik kuidagi Savisaare olukorraga haakuks. „Selles romaanis on küll palju reaalseid isikuid ja poliitilisi figuure. Seal on näiteks neli peatükki Konstantin Pätsist ja pealtükid nii Leninist kui Stalinist kui ka Molotovist-Ribbentropist, aga Savisaarest pole,“ sõnab ta. Kohtupidamistki pole raamatus. „Seal on lihtsalt arutlusi selle sajandi ja nende muutuste üle, mis toimusid nii varasemal ajal kui ka viimasel üleminekuajal. Ma arvan, et küllap ta leidiski sealt mingeid mõtteid,“ ütleb Käsper.