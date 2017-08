„Olen alati mõelnud – ka väikseim ingliskeelne lugejaskond on suurem kui suurim eestikeelne!“

Mart Sander rääkis Postimehele, et üritab kirjanikuna välismaal jalga ukse vahele saada ja selleks on tal USAs kirjandusagent, kuigi kirjandus on multimiljonidollari äri ja sinna maailma on end raske murda.